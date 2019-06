DAX 30 (täglich): Einer gegen alle & DAX im Downside-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Fokus gilt nun der 200-Tage-Linie

SKS-Kursziel: 11.100

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

charttechnisch spielt derweiterhin seine übergeordnete doppelteFormation aus.Dabei befindet er sich zu Wochenbeginn im. Das Doppeltop bei 11.928 Punkten erwies sich als zu stark. Zudem brach die Nackenlinie bei 11.800 Zählern.Für den heutigen Montag bedeutet das die Fortsetzung der zuletzt eingeschlagenenUm in den zuletzt stark aber dennoch erfolglos umkämpften Dezember-2018-Aufwärtsmodus zurückzukehren bedarf es wieder Notierungen deutlich oberhalb der 12.100. Das ist nicht nur optisch einVon fundamentaler Seite stehen heute diean. Dabei gilt laut den Prognosen:Markttechnisch zeigt sich der(Trendfolger) weiterhin neutral. Dieebenso. Dieist nun zum Greifen nahe. Sie verläuft aktuell bei 11.620 Punkten. Sollte diese auch nicht halten, dann verstärkt sich die Tendenz in Richtung rapide.Es bleibt bei der: Stopps belassen undbeziehungsweiseAn der übergeordneten Nachrichtenlage hat sich kaum etwas verändert. Mehr noch: US-Präsident Trump gleicht nun einem „“. Mexiko, China, Europa, Nordkorea: Die Liste scheint ich täglich zu erweitern.Hoffnung auf das Halten der 200-Tage-Linie macht zumindest die am Freitag formierte „“-. Dabei lag das Tagestief deutlich tiefer als der Schlusskurs. Solche KonstellationenBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/