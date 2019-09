DAX 30 (täglich): EZB wirkt nach, Fed-Sitzung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

wie zuletzt wird auch in dieser Woche die Geldpolitik das beherrschende Thema bleiben. Die Europäische Zentralbank () hatte bereits vergangene Woche ihr umfassendes Maßnahmenpaket geliefert.Die Notenbanker der Federal Reserve () stehen am Mittwoch nun quasi unter Zugzwang. Erfüllen sie die allgemeinen Erwartungen und setzten dieweiter fort, dürfte das den deutschen Leitindex auch schnell in Richtung 12.600 tragen.Die Nullzinspolitik der EZB und wieder tiefere Zinsen der Fed könnten daher zu weiteren „“ Investments in den globalen Aktienmarkt führen.Derwird zwar heute zunächst etwas verhalten starten, aber das markt- und charttechnische Bild bleibt für die Woche freundlich. Der seit Mitte August intakte kurzfristige Aufwärtsmodus ist intakt. Kurzfristig besteht Luft bisPunkte.Das Anfang des Jahres ausgerufenewurde ja bereits mehrfach erreicht. Nun geht der Blick nochDie kurzfristigeist überkauft. Dies stützt die These, dass der Wochenauftakt zunächst verhalten sein wird. Der mittelfristigeverheißt dagegen weiter Luft nach oben.Die EZB hat ihre „Spuren hinterlassen“.Nun lautet der Wochenfahrplan: Mittwoch Fed-Sitzung und Freitag „“. Es wird sicherlichwerden.Aber eins scheint klar: Die Notenbanken könnten der Nährboden für eine schon im September einsetzende Rally werden. Ob diese dann nahtlos in eine Jahresend-Rally mündet? Mal sehen. Diesind jedenfalls gegeben...





