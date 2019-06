Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der 12.000 / 11.974

/ EZB-Zinsentscheid

dervollzog zuletzt ein nahezu klassisches Mean Reverse an der. Das ist nichts ungewöhnliches. Entscheidend ist dann nur, wie dieses „“ dann weiter verläuft. In diesem Falle war es ein Test der 200-Tage-Linie mit anschließendem zweifachenNun sind wir zurück bei der´er Marke.Zuletzt machten sich wieder verstärkte Sorgen um diebreit. Hier könnten sich nun die internationalen Handelsstreits durchschlagen. Dies betrifft nicht nurund diesondern die gesamte restliche Wirtschaftswelt.Der deutsche Leitindex spielt nun weiter seineaus. Heute gilt es die 12.000 zu halten. Einfluss darauf wird die heutigehaben. Zwar wird mit keiner Änderung gerechnet, aber genau darauf geachtet, was heute „“ gesagt werden wird.Dasder EU wird für heuer bei 1,2 Prozent prognostiziert. Diebei 1,3 Prozent. Beides keinesfalls Argumente für eine Zinserhöhung. Im Gegenteil. Mario Draghi hat ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass vorsowieso keine Zinsschritt erfolgen wird.Charttechnisch hat sich bei 11.974 eingebildet. Dieser wurde auch durch das gestrigebestätigt. Somit ist das auch die nächste kurzfristige Unterstützungsmarke. Darunter folgt die zuletzt ebenfalls vermehrt im Fokus stehendeder doppelten Schulter-Kopf-Schulter Formation (11.800).Dietendiert beiZählern. Der deutsche Aktienmarkt wird sich heute in einer Range vonundbewegen.





