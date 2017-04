Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Intakter Aufwärtsmodus mit Blick bis 12.832 (mittelfristig)

(mittelfristig) Chart- und markttechnisches Umfeld freundlich (MACD)

die Hoffnung mancher Beobachter, dass diewegen eines besseren Wachstumsausblick vorsichtige Signale für einegeben würde, haben sich gestern. Laut eigenen Aussagen rechnet derdamit, dass die Wirtschaft im Euroraum heuer um 1,8 Prozent wachsen wird.halten die Währungshüter ein Plus vonfür wahrscheinlich. Diein 2017 hat sich damitist derdesallerdings mehr denn je. Diezeigt sich ganz deutlich in der aktuellenDie Gefahr eines „“ ist aber relativ. Dazu müsste der heutige Tag sehr negativ werden.Charttechnisch lautet das neue mittelfristige Kursziel trotzdem weiterhinPunkte. Dieses ergibt sich aus der Konsolidierung vom 31.03.2017 bis zum vorgestrigen Ausbruch aus selbiger.Es empfiehlt sich trotzdem (wie in jeder Marktphase) diebzw.weiter nachzuziehen.In Frankreich beginnt nächste Woche diezwischen Macron und Le Pen. Die Prognosen sprechen zwar für Macron – aberBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html