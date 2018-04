Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

(seit 2009) weiterhin intakt „Steigendes Dreieck“ erweist sich als wichtiger Wegweiser

der deutsche Leitindex stieg im gestrigen Handel bis auf 12.500 Punkte. Ein Plus von 0,63%.Maßgeblich für den Anstieg im DAX 30 war dieAn der Geldpolitik wurde wie erwartet nichts verändert. Jedoch waren seine Worte zur aktuellen Konjunkturlage eher vorsichtig.Die Konjunkturdaten sind im ersten Quartal durchaus schlechter. Auch die „soft data" in Form von Einkaufmanagerindizes oder IFO Geschäftsklima.Draghi erklärte dieses Phänomen durch den starken Anstieg in den Vorquartalen. Dass es zu einer Abkühlung kommt, war zu erwarten, so Draghi.Die. Denn eine deutlich restriktive Geldpolitik ist nicht zu erwarten.Durch den Anstieg im DAX 30 bleibt das steigendeHeute wird neben demveröffentlicht. Es wird ein Wachstum von 2,0% erwartet.Für den heutigen Handelstag wird eher ein auspendeln der Handelswoche erwartet. Der Test der 12.651 sollte dann in der nächsten Woche erfolgen.