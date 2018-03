Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die an dieser Stelle oftmals thematisierte Stabilisierung beiZählern hat sich manifestiert. Nun gilt es dieses gute Fundament auszubauen. Vor allem dierücken dabei wieder in den Fokus.Das aktuelle „" (50-Tage-Linie schneidet die 200-Tage-Linie) verursacht dabeiAll das ändert aber nichts am. Im Gegenteil. Die Unterstützungsregion beischeint nun wie in Stein gemeißelt zu sein.Heute werden die 12.232 wohl zum Einen durch das „" zum Anderen durchzum Wegweiser für die kurzfristige Entwicklung. Dabei liegt das Augenmerk weiterhin auf derDasverschafft weiterhin Luft bis rundPunkten. Dieist weiterhin neutral. Der Markt ist somit keinesfalls bereits schon wieder überkauft. Derbleibt sich treu: Aufwärtstrend intakt (!).Sollten die 12.232 kurzfristig unterschritten werden, dann tendiert beieine Unterstützungsregion. Diese wurde durchim März 2018 gebildet.Alles in allem scheint die aktuelle Schwäche des DAXzu sein. Dieist wieder etwas angestiegen. Wohl auch durch die gestrigen Meldungen zu Facebook.