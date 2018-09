DAX 30 (täglich): Damoklesschwert Handelskrieg, Doppel-Doji & Kreuzunterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

derschloss gestern beiPunkten. Damit konnte zum zweiten Mal in Folge ein „“ gebildet werden. Mehr noch: Es wurde zudem auch zweimal in Folge die so wichtige´er Marke gehalten.Das Tagestief am Freitag lag bei 11.889 Zählern, das am Montag bei 11.930. Der Bereich um dieist nicht nur eine, sondern auch der Bereich an dem der DAX 30 die untere Linie des seit 2009 intakten Aufwärtstrends markiert.Somit fungiert die 11.800 alsund ist immens wichtig für das. Ein nachhaltiger Bruch der 11.800 würde dieses extrem eintrüben.Einewären dagegen nachhaltige Kurse über der. Solange der DAX 30 diesen Bereich nicht wieder überhandelt hat dasImmerhin wird für heute auch dererwartet. Diesprechen für diese These.Für weiterhinan den europäischen Aktienmärkten sorgt. Seinbleibt bestehen. Zudem beherrscht der Versuch zwischen der EU und Großbritannien einen vernünftigen„hinzubekommen“ die Nachrichten.Von fundamentaler Seite wird heute um 11:00 Uhr demgroße Beachtung geschenkt werden. Dieser wird allerdings mit einemprognostiziert.Dieverläuft heute wohl sehr eng zwischenundZählern.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html