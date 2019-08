DAX 30 (täglich): D&R hat Mumm - Prognosen trafen ein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rückkehr in den kfr. Aufwärtstrend war nicht nachhaltig genug

D&R-Warnsignale (fundamental wie charttechnisch) bestätigt

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

derbefindet sich im Tiefgang. Dem Test derkommt weiterhin eine entscheidende Rolle zu. Bereits viermal in Folge konnte der DAX 30 diese Marke halten. Per heute tendiert diese beiPunkten.Neben dem nach wie vor schwelendenzwischen China und den USA sowie dem Streik in Hongkong gegen die chinesische Regierung häufen sich nun die Sorgen um die globale Konjunktur. Bereits im Sommer 2018 prognostizierte der D&R Chefvolkswirt Carsten Mumm erhöhte. Diese schlagen nun durch.Dersenkte einige Male in Folge die Voraussagen für das weltweite Wirtschaftswachstum. Zudem hält dieder Notenbanken die Kapitalmärkte in Atem.Von fundamentaler Seite werden heute dersowie dieerwartet. Vor allem der ZEW-Index könnte die Angst vor einer nachhaltigenforcieren. Um 11:00 Uhr wird das Ergebnis veröffentlicht.Markttechnisch zeigen sich die wichtigen Indikatoren kurz- wie mittelfristig angeknockt beziehungsweise schwach. Sowohlals auchmachen keine Hoffnung auf einen plötzlichen Turnaround.Im Gegenteil: Im Zuge eines enttäuschenden ZEW-Index könnte dieauch schnell unterhandelt werden.Die aktuelle Situation spiegelt eindeutig das Zusammenspiel der beiden wichtigen Partner Fundamentaler - und Technischer Analyse wider. Es bleibt bei der seit Langem empfohlenen Strategie mittelssolche Marktbewegungen zu neutralisieren.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/