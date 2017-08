Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

derbei rund(vgl. D&R-Analysen)An den aktuellen Entwicklungen sieht man wiesich die Stimmung drehen kann.bleiben daher unerlässlich.Der deutsche Leitindex wird heute wohl dietesten. Diese tendiert aktuell beiPunkten. Einfür die mögliche Entwicklung der nächsten Zeit.Übergeordnet ist der Trend allerdings auch bei einem Unterschreiten der 200-Tage-Linie weiterhin intakt. Derund schon viele Tests (, ...) überstanden.Jedes Mal hielt diestand. Dieser Aufwärtsmodus zeichnet sich bislang durchaus.befinden sich in einem nach wie vor erfreulichen Gesamtumfeld.Aber was ist denn nun mit der? Es gilt nun zum Wochenausklang ganz klar diesezu beobachten. Die an dieser Stelle empfohlenen(vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen) haben bereitsNun gilt es abzuwarten. Die Prognosen zu dendeuten auf einen leichten Anstieg hin. Desweiteren werden keine richtungsweisenden Fundamentaldaten erwartet.Derliegt auf der „Achse“Die Rhetorik spitzt sich zu. Der Ton wird immer schärfer. Dieist überwiegend. Die gestrige „“-Kerze steht für dieBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html