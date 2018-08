DAX 30 (täglich): DAX vorerst abgeprallt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

200-Tage-Linie bleibt strategischer Gradmesser

bleibt strategischer Gradmesser Stabilisierung erst oberhalb der 12.400!!

Risikomanagement

Der deutsche Leitindex setzt seinefort. Im Tagesverlauf wurde ein neuesmarkiert. Am Ende schloss der DAX 30 bei 12.384 Punkten. Somit ist der DAX 30 vorerst an der Widerstandzone bei 12.400-12.450. Ein Überhandeln beim ersten Test der Widerstandszone war auch. Die Impulse in Europa/Deutschland fehlen und dieauf eine mögliche Einigung im Handelsstreit dämpft. Zusätzlich sorgt derbis auf 1,1570 für schlechte Laune bei den exportorientierten Unternehmen. Neben der möglichen Einigung im Handelskonflikt zwischen China und die USA ist. Das Treffen der Notenbanker und die Rede von Jerome Powell wird von den Investoren mit Spannung erwartet. Die Hoffnung auf eine klare Aussage wie die FED diesieht, wird erwartet. Denn die Zinserhöhungen der letzten Monate haben ihre Spuren bei den Emerging Markets gelassen. Technisch befinden wir uns weiterhin in der Gegenbewegung mit der Widertsandszone bei 12.400-12.450 und ein „kleinen“ Support bei 12.250. Die. Nach einer leichten Seitwärtsbewegung sollteDie Indikatoren sind neutral.





