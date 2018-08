DAX 30 (täglich): DAX verharrt unter 12.400

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex schloss kaum verändert bei 12.365 Punkten. Im. Kaum Impulse und das Warten auf neue Nachrichten zum Handelsstreit zwischen China und USA lähmen den DAX 30. Auch das heute veröffentlichtesorgt für keine Euphorie. Vielleicht sorgt die für 16 Uhr erwartetefür Bewegung. Zuletzt waren eher positive Signale für weitere Leitzinserhöhung seitens der FED zu vernehmen. Sollte es hier zu eher konservativen Aussagen kommen, könnte der Aktienmarkt positiv reagieren. Denn ein weiterer Anstieg der Zinsen in den USA würde die Aktienmärkte belasten. Aus technischer Sicht bleibt der Bereich um die, die bald überhandeln werden muss. Je länger der DAX 30 an dieser Marke scheitert desto höher wird die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kursverfalls in Richtung 12.125. Für den heutigen Tag ist eine weiterewahrscheinlich. Die Indikatoren bleiben



Fazit:



200-Tage-Linie bleibt strategischer Gradmesser

bleibt strategischer Gradmesser Stabilisierung erst oberhalb der 12.400!!

Risikomanagement





