DAX 30 (täglich): DAX startet deutlich über 13.000

Der DAX 30 wird auch heute wieder gefestigt und deutlich über der 13.000 in den Handel starten.

Fed-Chef Jerome Powell hatte gestern ein Statement für eine weiterhin anhaltend lockere Geldpolitik abgegeben.

So will man sich künftig an einem Durchschnittsniveau orientieren.

So kann die Fed über eine längere Zeitperiode eine höhere Inflation akzeptieren. Voraussetzung ist, dass sie zuvor längere Zeit unter diesem Ziel lag.

Das wird den deutschen Leitindex zum Wochenausklang zumindest stützen.

Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich auch heute vorbörslich weiterhin neutral.

Der MACD ebenfalls.

Der DAX 30 wird heute – wie bereits gestern - wohl abermals das Obere Bollinger-Band testen.

Dieses verläuft aktuell bei 13.284. Nach unten hin bleibt der DAX 30 gut abgefedert.

Den 12.799 kommt dabei ein wichtige Rolle zu. Der Bereich um 12.500 entspricht der Nackenlinie einer immer noch möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Bei 13.096 verläuft die untere Linie des wieder intakten kurzfristigen Aufwärtstrends.

Der Markt bleibt dennoch kurzfristig hochsensibel und anfällig für nicht erwartete und negative Meldungen.

Absicherungen (Stopp-Loss beziehungsweise Take-Profit) sollten daher weiterhin beibehalten werden.

Die heutige Tagesbandbreite lässt sich von 13.284 bis 12.946 einordnen.

Der übergeordnete Ichimoku-Indikator zeigt auch für heute weiterhin Trendstärke und Stabilität.

Allerdings versehen mit leichten Warnsignalen.

Seitens der Fundamentaldaten werden heute der deutsche GfK-Konsumklimaindex sowie US-Konsumdaten veröffentlicht.

Hier ergibt sich ein divergentes Bild.

Auch zum Wochenschluss hin gilt daher: Blick nach oben – Absicherung nach unten.

Fazit:

Kurzfristiger Trend weiterhin knapp intakt

DAX 30 stabil aber in enger Spanne

