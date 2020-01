DAX 30 (täglich): DAX rappelt sich wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

selbst der Corona-Virus in Asien konnte den DAX 30 nicht in seinem Aufwärtsmodus stoppen.

So paradox und befremdlich das auch anmuten mag.

Zudem hält die EZB an ihrer Nullzinspolitik fest.

Die hohe Verschuldung sowie die europäische Inflationsrate von 1,2 Prozent ließen gestern keinerlei Schritte für höhere Zinsen zu.

Nach der gestrigen Konsolidierung geht der Fokus beim deutschen Leitindex wieder nach oben.

Kurzfristig gen 13.640. Mittelfristig gen 14.000…

Stopps- und Take-Profit-Marken sollte man trotzdem weiter beibehalten beziehungsweise nachziehen.

Der deutsche Leitindex „zickt-zackt“ sich weiterhin in einer gewissen Volatilität nach oben.

Der nachhaltige und weiter intakte August-2009´er-Aufwärtstrend verhindert nicht, dass es zwischenzeitlich auch immer mal wieder zu Konsolidierungen und Gewinnmitnahmen kommen kann.

„Black-Swans“ (unerwartete Ereignisse) sind immer möglich.

Keiner weiß das. Sie „flattern“ plötzlich um die Ecke.

Aber so war es auch immer wieder in den letzten Jahren. Auch die Frage „Sind wir jetzt ganz oben?“ wurde in schöner Regelmäßigkeit bei 8.000, 9.000, 10.000, etc... gestellt.

Genau weiß man das eh nie.

Aber eins ist klar: Der aktuelle chart- und markttechnische Trend ist erst bei Kursen unter 13.150 ernsthaft gefährdet.

Auch für den heutigen Wochenschluss wird sich daran nichts ändern.

Von fundamentaler Seite her werden die Einkaufsmanagerindizes Deutschlands und Europas stützen.

Beiden wird ein leichter Anstieg vorhergesagt.

Der DAX wird sich heute wieder stabilisieren.

Die 13.640 (Allzeit-Hoch) sind nicht weit.

Fazit:

· Kurzfristig wieder bei 13.640

· Übergeordneter Aufwärtsmodus intakt

