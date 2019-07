DAX 30 (täglich): DAX konsolidiert auf der Insel.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

derwird die Woche beenden, wie er sie begonnen hatte. Im. Damit wird es auch am heutigen Freitag nicht zu einer Rückkehr in den Dezember 2018´er Aufwärtsmodus kommen.Das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten bleibt vorerst das Maß der Dinge. Bei 12.436 verläuft die linke Spitze einer W-Formation, die zuletzt ihre Vollendung und Auflösung erfuhr. Des Weiteren entspricht diese Marke auch dem Scheitel, der oftmals thematisierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich seit Beginn des Jahres ausgebildet hatte.Auch die V-Formation, die sich im Juni formierte, wurde nach oben durchstoßen. Die entscheidende und richtungsweisende Marke ist nun allerdings vorrangig das Gap-Closing beiPunkten.Das vermutete „“ (vgl. D&RAnalysen der letzten Tage) hat sich nachhaltig ausgebildet. Die bewährteundStrategie sollte beibehalten werden.Von fundamentaler Seite her werden heute um 14:30 Uhr dieerwartet. Prognosekonsens: Stabil.Die markttechnischen Indikatoren zeigen einen weiterhin abgeschwächten. Der Spielraum nach oben bleibt auch von dieser Seite begrenzt. Dietendiert nach ihrem Verkaufssignal nach unten.Die gefühlte Dynamik und Hoffnung der letzten Wochen. Im Fokus stehen nun die 12.408. Eine nachhaltige Rückeroberung und ein anschließendes Halten wäre ein positives Signal.Der DAX wird sich ins Wochenende „konsolidieren“. Wenig Dynamik nach oben, aber mit der Gefahr des Abrutschens.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/