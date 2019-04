DAX 30 (täglich): DAX „knabbert“ an der 12.000´er Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trendrückkehr geglückt & haarscharf verteidigt

Brexit-Fristverlängerung stützt

die positivenzwischen China und den USA stützen aktuell den deutschen Leitindex, verleihen im aber keine Flügel. Auch die vorläufige Entwarnung in Sachen ungeregeltererleichtert eher als dass sie den Markt dynamisiert.Von fundamentaler Seite her dürfte heute das vorläufigeder Uni Michigan im Fokus der Investoren stehen. Zudem veröffentlichen heute die US-Bankenundihre Quartalsberichte.Derwird wohl auch heute wieder die wichtigebei 11.800 Punkten verteidigen. Diese Marke ist derDiehaben eher psychologischen Charakter. Stellen aber nichtsdestotrotz eine „“ dar.Alles in allem befindet sich der DAX weiter im, wenn auch zuletzt haarscharf. Dieser positive Trend kann ihn nun bis zuZähler tragen. Auf diese Marke hatten wir an dieser Stelle schon des Öfteren hingewiesen.Allerdings ist dafür ganz entscheidend, wie sich der deutsche Leitindex beiverhalten wird. Einder beiden Marken ist für heute sehr unwahrscheinlich aber nie ganz auszuschließen.Dieverhalten sich neutral. Auffällig ist dabei das Zusammenspiel dermit dem Halten unteren Aufwärtstrendlinie.undsignalisieren hierbei, dass diedurchaus in einem positiven Wochenausklang münden kann. Dasschafft Platz bis 12.145. Alles in allem wird der DAX heute voraussichtlich zwischenundpendeln.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

