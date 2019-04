Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trendrückkehr geglückt & haarscharf verteidigt

verteidigt Brexit-Unsicherheit hält an

Sehr geehrte Damen und Herren,die Europäische Zentralbank () wird eigenen Aussagen zufolge frühestens 2020 von ihremabweichen. Die Schlüsselzinsen wollen die Währungshüter bis mindestens Ende Dezember nicht verändern.Dersowie diein Höhe von 1,4 Prozent waren dafür der Anlass. Zudem die EZB auch weiterhinvon Banken verlangen.Derkonnte im Rahmen dieser Meldungen trotzdem die wichtigebei 11.800 Punkten verteidigen. Diese Marke ist der Dreh- und Angelpunkt. Für heute wird sich der DAX 30präsentieren.Dietendiert bei 11.695 und dasbei 12.115 Punkten.Diestellt eine immens wichtige Unterstützung dar. Dieses Niveau entspricht zum Einen demvom 03.04.2019, zum Anderen verläuft hier der aktuelle).Alles in allem befindet sich der DAX weiter im Aufwärtsmodus, wenn auch. Dieser kann ihn nun bis zuZähler tragen. Auf diese Marke hatten wir an dieser Stelle schon des Öfteren hingewiesen.Allerdings ist dafür ganz entscheidend, wie sich der deutsche Leitindex beiverhalten wird. Ein Test der beiden Marken ist wegen dernicht ausgeschlossen.Nach zähen Verhandlungen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, Großbritannien für den Brexit einebis zum Herbst anzubieten. Was die britischen Politiker letztendlich entscheiden... „Die Chart- und Markttechnik bleibt dagegen einBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/