charttechnisch spielt derweiterhin seine übergeordnete doppelteFormation aus.Dabei befindet er sich zum Wochenschluss in einer ganz engen „“. Nach oben steht dasbei 11.928 Punkten, nach unten stützt noch diebei 11.800 Zählern.Für den heutigen Freitag sieht es nach demdieser Nackenlinie binnen dreier Tage aus. Um in den zuletzt stark aber dennoch erfolglos umkämpften Dezember-2018-Aufwärtsmodus zurückzukehren bedarf es wieder Notierungen deutlich oberhalb derstehen am Nachmittag drei wichtige Meldungen an.Diewerden bei 1,4 Prozent prognostiziert. Diewerden ansteigend erwartet. Ebenso derMarkttechnisch zeigt sich der-Indikator (Trendfolger) weiterhin neutral. Diegeneriert dagegen ein kurzfristiges Kaufsignal.Dies könnte zum erfolgreichen Test derbeitragen. Zumindest vor dem Wochenende... Dastendiert bei 11.783 Indexzählern.Es steht und fällt mit der 11.800. Ein erfolgreicher nachhaltiger Test kann durchaus eine gestärkte Gegenbewegung nach sich ziehen. Sollten die 11.800 allerdings nicht halten, dann kämen diewieder „ins Spiel“.Die Kurse haben sich zwar am gestrigen Feiertag etwas erholt. Viel mehr als einewar dies aber nicht. Es bleibt dabei:und Fokus auf 11.800. An der übergeordneten Nachrichtenlage hat sichBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/