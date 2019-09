DAX 30 (täglich): DAX 30 scheitert und tendiert schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Abprall an W-Formation (12.408 – 12.656)

(12.408 – 12.656) Tages-Range: 12.254 – 12.000 / Tendenz fallend (!)

nach zuletzt fünf Rückgängen in Folge hat sich dergestern leicht aufgehellt. Die Aussichten bleiben allerdings weiterhin sehr verhalten.Das Barometer für das Geschäftsklima konnte sich etwas verbessern und kletterte auf 94,6 Punkte von 94,3 Zählern im Vormonat. Im August lag der wichtigste deutsche Konjunkturindikator noch auf dem niedrigsten Wert seit November 2012.Derkonnte davon allerdings nicht profitieren.Im Gegenteil der DAX 30 prallte wiederholt an einer übergeordnetenab. Erst ab Kursen oberhalb der 12.408 – 12.656 kann diese massive Widerstandsbarriere ad-acta gelegt werden.Davon ist der deutsche Aktienmarkt auch heute weit entfernt.Der DAX 30 wird nun eher abwärts tendieren und als nächstes die Unterstützung beiZählern ansteuern. Aller Voraussicht nach wird er diese dann im Tagesverlauf auch recht schnell unterhandeln.Die markttechnischen Indikatoren verheißen vorbörslich ebenfalls nichts Gutes. Der Trendfolgeindikatorsetzt mit einem Verkaufssignal ein Ausrufezeichen. Diebefindet sich im freien Fall.Zudem steht uns auch noch einbei 12.269 Punkten bevor.Um 08:00 Uhr wird wohl auch dernichts nach oben bewegen können. Dieser wird bestenfalls seitwärts prognostiziert.Der Chart spiegelt nun ganz klar die aktuellen Risiken wider.undFür den heutigen Tag lässt sich diezwischen 12.254 und 12.000 einordnen. Es wird wieder etwas frostiger am Markt.





