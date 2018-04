DAX 30 (täglich): DAX 30 erstaunlich stabil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex schloss am Freitag bei 12.241 Punkten mit einem Minus von -0,52%.Die Gewinnmitnahmen zum Wochenende fielen doch kleiner aus als erwartet. LediglichAusschlaggebend waren schwache US-Indizes. DerDer anhaltende „als die europäischen Märkte. An den US-Börsen belastet weiterhin die Schwäche im Technologiesektor zusätzlich.Die günstige Bewertung im DAX 30 wirkt sichauf den Index. Der oft thematisierte Bereich um die 11.800-12.000 hat gehalten. Nun gilt der Blick wieder. Die 200-Tage-Linie (12.668) als mögliches Ziel nach der Stabilisierung.Die Eröffnung wird um die 12.280 Punkte erwartet. Auf der Konjunkturseite erwarten uns heute nur die. Auf der Unternehmensseite verkündet die Deutsche Bank mit Herrn Sewing einen neuen CEO, in der Hoffnung die Talfahrt der Aktie zu stoppen.