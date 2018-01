Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Neujahrs-Rally mit Blick auf neues Allzeit-Hoch (13.526)

mit Blick auf neues Allzeit-Hoch (13.526) Slow-Stochastik & Support-Zone machen Mut

derlegte nun zwei Tage eineein. Allerdings wird die übergeordnete und seit 2011davon nicht negativ beeinflusst.Somit deutet weiterhin alles darauf hin, dass das bisherige Allzeit-Hoch beiZählern in Bälde getestet werden könnte. Neueund die Berichtssaison sorgen weiterhin fürDas historischebei 13.526 Punkten ist nur noch knappentfernt.Positiv zu werten ist, dass die Support-Zone beigestern zwar angelaufen, aber nicht unterschritten wurde. Derstoppte bei(Tagestief). Somit fand auchstatt.Dieist zwar immer noch überkauft. Allerdingswie in den letzten Handelstagen. Die weiterentendieren im. Das Momentum oszilliert wieder um die Nulllinie.l wird es wohl ab 14:30 Uhr leichte Impulse geben. Dieund„blasen in das Inflationshorn“. Ein Indikator für die weiterein Übersee.ist die Entwicklung der letzten beiden Handelstage mit „“ einzuordnen. Halten dieund beruhigt sich die, dann kann es auch ganz schnell wieder nach oben gehen.Trotzdem:(!)Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html