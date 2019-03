Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2018´er Abwärtstrend verlassen & 12.500 mittelfristig weiter möglich

mittelfristig weiter möglich 11.800 & 200-Tage-Linie nächste wichtige Hürden

die EU und Großbritannien haben sich auf eineverständigt. Ein ungeregelteram 29. März wurde damit verhindert.Die Vertreter der EU stimmten einer Verschiebung bis zumgrundsätzlich zu. Vorausgesetzt, dass das britische Unterhaus den wiederholt abgelehnten Ausstiegsvertrag in der kommenden Woche nun doch noch annimmt.Sollte das Unterhaus nicht zustimmen, soll trotzdem eine Verlängerung möglich sein. Allerdings müsse Großbritannien dann bis zummitteilen, ob es an den Europawahlen teilnehmen wird. Diese beginnen am...Dertestete zuletzt die wichtige Marke um 11.800. Allerdings nicht nachhaltig genug. Der Abprall auf bis zuPunkte folgte quasi auf den Fuß.Auch heute wird der deutsche LeitindexNach dem wiederholten Abprall an dermuss er sich erst mal wieder „sammeln“. Trotz allem bleibt diese Hürde das nächste wichtige Ziel.Dieder 2018´er SKS-Formation verläuft bei 11.800. Dasbei 11.729 Zählern.Markttechnisch befindet sich diewieder im neutralen Terrain. Der Trendfolgerist (noch) neutral.Trotz des x-tenin Folge hält sich der DAX 30 über dem 2018´er Abwärtsmodus.Für eine Rückkehr in diesen wären Notierungen unternötig. Dieser Absturz wurde gestern abgewehrt. Das Tagestief lag beiPunkten.Die heute veröffentlichtenfürundwerden positiv erwartet.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/