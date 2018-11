DAX 30 (täglich): Brexit, Italien und jetzt - wieder - Ukraine.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die Lage bleibt wegen der aktuellen politischen Situation in derübergeordnet angeschlagen.Russische Grenzschutzboote haben nach übereinstimmenden Angaben vor der Krim drei Marineschiffe der Ukraine beschossen. Dabei wurden mindestens drei ukrainische Soldaten verletzt. Als Reaktion erwägt die Ukraine nun, dasausrufen.Beiverläuft nach wie vor die übergeordnete SKS-Nackenlinie.Allerdings so richtig durchatmen und entspannen können die Marktteilnehmer erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler. Selbst beim Überschreiten derkehrt der DAX 30 bestenfalls erst wieder in seinen Juni-2018´er Abwärtstrend zurück.Diezeigt sich kurzfristig wieder neutral. Übergeordnet signalisiert derweiterhin ein klares Verkaufssignal. Derdeutet ebenfalls „gen Süden“. Dastendiert auch negativ.Das mittelfristige Abwärtspotential derbeziffert sich nach wie vor beiIndexzählern. Kurzfristig steht nun die Bandbreitebisim Fokus.Dassollte daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Die Risiken liegen weiter auf der „“. Diehat durchaus noch Luft nach oben.Neben der aktuellen Krise in der Ukraine werden heute sicherlich derum 10:00 Uhr sowie die chinesischen Frühindikatoren um 15:00 Uhr mit Spannung beäugt werden. Es bleibt je nach Ergebnis der beiden Konjunkturindikatoren allerdings dabei: „!“.– ziehen „ihre Kreise“ und sorgen fürundan den Märkten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/