DAX 30 (täglich): „Breakout-Gap“

11.800 & 200-Tage-Linie erwiesen sich als massive Hürden

Heutige Bandbreite: 11.557 bis 11.364

die Konjunkturerwartungen ingehen weiter zurück. Das spiegelt derwider.Dieser misst dieauf Sicht von zwölf Monaten. Er liegt aktuell beiPunkten. Im Februar 2019 betrug das Minus noch 13,5 Punkte (!).Keine „Fake“ but „“.Derscheint davon aktuell aber nicht allzu beeindruckt. Im Gegenteil. Er scheint heute sogar das gestrige „“ zu bestätigen.Dieses hievte den DAX 30 am Dienstag wieder über die immens wichtige. Bei 11.551 lauert allerdings schon dasals nächste Hürde.Es ist alsoDas britische Unterhaus diskutiert am heutigen Nachmittag - mal wieder- über Alternativen zum. Es will der Regierung nun den Kurs vorgeben. Welcher das sein wird?Charttechnisch kommt dereine wichtige Supportrolle zu. Auf diesem Niveau verläuft die obere Linie des Abwärtsmodus, der im Juni 2018 begonnen hatte. Der kurzfristige Aufwärtstrend, der wiederum im Dezember 2018 eingesetzt hat, ist erst wieder bei Notierungen oberhalb derreaktiviert.hat sich die überkaufte Lage deutlich abgebaut. Diezeigt sich auffällig abgekühlt. Allerdings sendet derkeinerlei Signale.Der DAX 30 befindet sich also chart- wie marlttechnisch im. Passend zur Situation in Großbritannien...Diewurden gut verdaut. Allerdings ist und bleibt derdas Thema schlechthin an den internationalen Kapitalmärkten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/