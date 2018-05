Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

(seit 2009) weiterhin intakt Dynamisch in die neue Woche (12.951 – 12.822)

dieZähler haben sich erwartungsgemäß als der wichtige kurzfristigeerwiesen. Der oberel konnte nachhaltig durchstoßen werden.Diese Tendenz sorgte für„Sell in May and go away““ wird sich wohl auch in der zweiten Maiwoche vorerst nicht bewahrheiten. Weiterhin gilt nach dem nachhaltigen Bruch der 12.651 ein rechnerisches Kursziel von rundPunkten. - aufSicht (!).Diezeugen von einer weiterhin insgesamt neutralen Gesamtlage. Eine gute markt- und charttechnische Ausgangslage für einenDas halten derwar ein wichtiges Signal. Die „“ vom Freitag zeugt von einem positiven Wochenstart.Seit dem Halten der immens wichtigen 11.800 Zählermarke hat der DAX 30 nunzulegen können. Allerdings öffnet sich nun auch dasund schafft weiteren Spielraum nach oben.Vonwerden heute dieder deutschen Industrie veröffentlicht.Derwird sich heute an diewagen. Einauf dem Weg nach oben. Der(Bruch der 12.651 & Halten der 12.722) ist geglückt. Daskann den DAX 30 nun noch weiter tragen.Aber wie bei jedem Aufsteiger gilt auch der Blick dennach unten.





