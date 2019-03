DAX 30 (täglich): Aufstehen...weitermachen & Blick auf 12.500

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

diewird den Leitzins im laufenden Jahr eigenen Angaben zufolge nicht mehr anheben. Zudem will sie den Abbau ihrerper Ende September einstellen.Erwartungsgemäß wurde derdaher in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen.Derwird heute wohl verhalten starten. Nach dem wiederholten Abprall an dermuss er sich erst mal wieder „sammeln“. Diese tendiert aktuell bei. Trotz allem bleibt diese Hürde das nächste wichtige Ziel.Dieder 2018´er SKS-Formation verläuft bei 11.800. Dasbei 11.736 Zählern.Es bleibt weiterund die Marktteilnehmerbei jeder Meldung.Markttechnisch deutet dieauf kurzfristige Gewinnmitnahmen hin. Der Trendfolgerist (noch) neutral.Es scheint, dass sich das an dieser Stelle bereits letzte Woche thematisiertedurchsetzt (vgl. D&R-Analyse vom 14.03.2019): Der deutsche Leitindex hält die 11.500 nachhaltig und überhandelt die 11.800, dann sind mittelfristig Notierungen um diemöglich.Fällt der deutsche Leitindex allerdings wieder deutlich unter, dann wäre der Abwärtsmodus reaktiviert (Szenario 2).daher weiter belassen (!).Von fundamentaler Seite her könnte um 13:30 Uhr ein positiver Impuls kommen. Demwird ein deutlicher Anstieg vorausgesagt.Dies könnte den auch den deutschen Aktienmarkt deutlich stützen. Diedürfte zwischen 11.773 und 11.575 liegen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/