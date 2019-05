DAX 30 (täglich): Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex schloss im gestrigen Handel bei 11.952 Punkten. EinDie vorher diskutierte Gelassenheit bzgl. einer Eskalation im Handelsstreit verflog. Vielmehr war nun dieeinerdas Thema. Vor allem zyklische und exportorientierte Aktien verloren im DAX.Aber auch das. Eine Verlangsamung des globalen Welthandels wäre Gift für Rohstoffe und auch ÖL.Von Panik sind wir noch weit entfernt, jedoch realisieren die Investoren, dass die Zeit läuft. Je länger dieser Handelsstreit andauert, desto negativer sind dieSomit muss bald eine Lösung her. Leider ist aktuell kein Treffen zwischen China und den USA geplant. Lediglichsollen Xi und Trump sich treffen. Ob es da eine Lösung gibt, ist mehr als fraglich.Noch ist aus charttechnischer Sicht nicht viel passiert. Der DAX 30 befindet sich weiterhin in einer. Sollte es jedoch weiterhin zum Stillstand zwischen den USA und China wird der Drück grösser.Als gutefür den heutigen Tag dient die. Über dieser Marke wäre eine Stabilisierung möglich, unterhalb wäre es jedoch gefährlich und wir könnten das Tief (11.926) von gestern testen. Falls dies im heutigen Handel passiert rückt die 11.800 in den Fokus.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/