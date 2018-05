DAX 30 (täglich): Die Angst vor Italiexit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

(seit 2009) weiterhin intakt 12.650-12.500 muss/sollte halten

es herrscht. Das politische Chaos in Italien sorgt für einenDie Rendite 2jähriger italienischer Staatsanleihen. Hingegen waren die Renditen im 10jährigen Bereich nur bei 3,1%. Derin Europa verlor am stärksten im gestrigen Handel. AuchDieaus dem Jahre 2011 ist wieder geweckt. Der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar auf 1,1519. Was letztendlich, dass einzig positiv in dieser Situation für den DAX 30 ist.Der so genannte. Dieser stieg zwischenzeitlich auf 164,15 Punkten. Aus charttechnischer Sicht wurde nun eine größere Konsolidierung im DAX eingeläutet. Wichtig ist nach dem Bruch der 12.828, derDieser Bereich muss/sollte halten. Ansonsten wäre das nächste Ziel die letzten Tiefs bei 11.800-12.000.Noch hat sich dieam italienischen Anleihemarktgeäußert. Das Vertrauen in Italien scheint zu bröckeln und könnte zu weiteren Verwerfungen führen.Anscheinend kann nur noch die EZB diese Verwerfungen stoppen. Ob EZB-Chef Mario Draghi sich in den nächsten Tagen äußert, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt als Orientierung der Bereich 12.650-12.500 als gute Unterstützung.

