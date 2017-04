DAX 30 (täglich): Allzeithoch im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mittelfristiges Kursziel bei 12.391 wird nun zum kurzfristigen

Seitwärtsbewegung für heute erwartet

der deutsche Leitindex konnteim ersten Anlauf auf das Allzeit-Hochund stabilisierte sich gestern im Laufe des Handelstages.aus Amerika führten zu. Zusätzlich sorgte der letzte Handelstag der Bezugsrechte bei der Deutschen Bank für fallende Kursen bei beiden Bankentiteln im Dax.Nichtdestotrotz zeigt sich der DAX robust und hat dasfür den erneuten Angriff auf das Allzeit-Hoch. Die Veröffentlichungen der endgültigen Einkaufmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in der Eurozone sollten kein Kursfeuerwerk entfachen. Ebenfalls das FED-Protokoll heute Abend sollte kaum einen Einfluss auf die Aktienmärkte haben.Des Weiteren scheinen die Marktteilnehmer sich aufzu fokussieren. Die Gespräche finden am Donnerstag und Freitag statt. Von daher sollte derheute eherAuch diedeuten auf eine. Die Überkaufte Situation in der Slow-Stochastik baut sich langsam ab und ermöglicht einen erneuten Anlauf auf das Hoch in den nächsten Tagen.