DAX 30 (täglich): Allzeit-Hoch wieder im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,



der DAX 30 konnte gestern seinen Dreifach-Boden bei 15.614 Punkten zurückerobern.

Bereits zu Beginn der Woche gelang ihm das mit der 38-Tage-Linie.

Von fundamentaler Seite stehen heute die Einkaufsmanagerindizes an. Diese werden sowohl in den USA als auch in Europa verhalten prognostiziert.

Einzig die Neubauverkäufe in den USA zeigen steigende Tendenz.

Chart- und markttechnisch bleiben die Aussichten mittel- bis langfristig weiterhin positiv.

Mehr noch: Nach den jüngsten Schwankungen steht nun wieder das Allzeit-Hoch bei 15.803 Indexpunkten im Fokus.

Die Tagesbandbreite lässt sich daher auch zunächst zwischen 15.803 und 15.614 einordnen.

Summa summarum bleibt es dabei: Auch das jüngste Allzeit-Hoch stellt wohl nur eine Durchgangsstation dar.

Gemessen an den charttechnischen Mustern und Fibonacci-Projektionen liegt das 12-Monats-Kursziel nach wie vor bei 16.200 Indexzählern.

Ein Blick auf die markttechnischen Indikatoren verdeutlicht dies. Der Trendfolger MACD zeigt sich ebenso wie die Slow-Stochastik im neutralen Bereich.

Das Momentum konnte trotz der jüngsten Verwerfungen ebenso im positiven Bereich bleiben. Das Handelsvolumen zeigt sich mit Ausnahme des Hexensabbats am vergangen Freitag nachhaltig konstant.

Charttechnisch ist der der DAX 30 nun auch wieder in den kurzfristigen Aufwärtsmodus zurückgekehrt.

Dies gelang mit einer „White-Doji-Candle“.

Daher kommt dem heutigen Tag eine wichtige Bestätigungsrolle zu.

Aufgrund der Gemengelage kann man dem aber gelassen entgegensehen.

Die US-Fed hat gestern zudem ihr Übriges dazu geleistet.

Die Zinsen bleiben trotz des Inflationsgespensts vorerst unangetastet.

Fazit:

Tagesbandbreite : 15.803 bis 15.614

: 15.803 bis 15.614 16.200 Punkte bleiben das erweiterte Ziel

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: