DAX 30 wagt charttechnischen Ausbruch & Rückkehr in den kfr. Aufwärtstrend

derwird heute das gestrige Opening-Gap testen. Und damit auch die erfolgte Rückkehr in den Dezember 2018´er Aufwärtsmodus. Hält diese nachhaltig an, dann wäre diese ein wichtiges Turnaround-Signal.Das bisherige Jahreshoch bei 12.436 Punkten ist nun „Geschichte“. Hier verlief die linke Spitze einer, die gestern ihre Vollendung und Auflösung erfuhr.Des Weiteren entspricht die Marke bei 12.436 Zählern auch dem, der oftmals thematisierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich seit Beginn des Jahres ausgebildet hatte. Alles in allem war dies ein. Auch die, die sich im Juni formierte, wurde nach oben durchstoßen.her könnten die avisiertendie charttechnische Entwicklung stützen. Diese werden ansteigend prognostiziert.Nachdem nun der deutsche Leitindex aufsteigen konnte, bleibt einebestehen. Wie lange kann die jüngste Dynamik trotznoch anhalten.Diefügen sich in das aktuelle Gesamtbild. Der Trendfolgeindikatorzeigt sich moderat positiv. Ein klares Kaufsignal wirft er allerdings nicht ab. Anders die. Diese zeigt auch heute wieder ein klarNun bleibt zu Hoffen, dass derzwischenund dem chinesischen Präsidentennicht nur Symbolpolitik war. Daher bleibt die bewährteunddas A und O.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/