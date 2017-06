Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bruch & Test der Dreiecksformation

der Dreiecksformation 12.700 bleibt Richtungsmarke

der Dreiecksformation 12.700 bleibt Richtungsmarke

imspitzte sich daszuletzt immer weiter zu. Durch das wiederholte Halten des „" (12.524) war allerdings schon eineerkennbar (vgl. D&R-Analyse von gestern).Am heutigen Freitag wird der obere Dreiecksschenkel beiZählern wohl überhandelt werden. Dies könnte bereits in den ersten Handelsminuten erfolgen.Absollte man den Blick auf dierichten. Hier könnten sich negative Impulse ergeben. Vor allem diescheinen schlecht auszufallen.Im Zuge dessen könnte das Dreieck nochmals getestet werden. Allerdings dann von oben. DiewerdenDiezeigen sich per heute. Ebenso die Slow-Stochastik. Nach dem gestrigen Kaufsignal tendiert sie heute ebenfalls neutral. Damit sowohl(seit 2009) als auch diedes DAX 30Ein neuessollte man allerdingsgilt es die Unterstützung beizu verteidigen.Im Falle dessen kann man den Blick in Richtungrichten. Übereilte Euphorie ist aber. Die US-amerikanischen Fundamentaldaten um 14:30 Uhr wiegen schwer....