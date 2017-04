DAX 30 (täglich): Aller guten Dinge sind drei.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nochmaliger Test der 12.159

Charttechnische Fahne

dertestete zuletzt zwei Handelstage in Folge die wichtige´er Zählermarke. Heute wird mit Bestimmtheit der dritte dazukommen. Der deutsche Leitindex lotet hier aktuell einigeaus. Auf diesem Niveau treffen sich sowohl eine wichtige charttechnische Supportlinie (12.159) als auch das im derzeit kurzfristig vorherrschenden Seitwärtsmarkt wichtige(12.126). Diezeigt sich. Langfristig weist der MACD-Trendfolgeindikator weiter auf einenhin.Die am Freitag an dieser Stelle thematisierte(siehe Chart auf S. 3) scheint sich nun weiter auszubilden. Dies unterstützt die These einer. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei derbei 12.159 Punkten.Nach erfolgreicher Fahnen-Ausbildung ist mittelfristig eine Tendenz in Richtungdenkbar. Impulse von fundamentaler Seite kommen ab 11:00 Uhr. Diewerden divergent erwartet. So rechnet man in Deutschland mit einem, für Gesamteuropa dagegen mit einemEin weiteres Indiz, dass der deutsche Aktienmarkt´er Marke pendeln wird. Es bleibt bei. Vor den Osterfeiertagen bleibt dergeschnallt.