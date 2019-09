Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der W-Formation (12.408 – 12.656)

(12.408 – 12.656) Tages-Range: 12.408 – 12.254 / Tendenz seitwärts (!)

derprallte zuletzt deutlich an seiner übergeordnetenab. Erst ab Kursen oberhalb der 12.408 – 12.656 kann diese massive Widerstandsbarriere ad-acta gelegt werden.Diese Woche wird es sich zeigen, ober der deutsche Aktienmarkt schon die charttechnische „“ für den Ausbruch hat.Der DAX 30 Die markttechnischen Indikatoren verheißen vorbörslich eine ausgewogene Gesamtlage. Der Trendfolgeindikatorkehrte nach seinem Verkaufssignal wieder in neutrale Gefilde zurück. Diebefindet sich ebenfalls im neutralen Terrain.Um 09:55 Uhr werden Daten zum deutschenveröffentlicht. Diese werden rückläufig prognostiziert.Der DAX-Chart spiegelt weiter die aktuellenwider. Brexit, US-Handelszölle und globale Rezessionsgefahr. Das „“ vom Freitag zeigt die Docht-Spitze bei 12.404 Punkten. Knapp aber doch unter der 12.408´er Zählerhürde.Für den heutigen Wochenstart lässt sich die heutige Handelsspanne zwischen 12.408 und 12.254 einordnen. Es bleibt spannend am Markt. Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen imDie US-Regierung um Donald Trump denkt gemäß Meldungen darüber nach, die Börsennotierung von chinesischen AGs in den USA einzustellen. Damit sollenin den USAwerden.Summa summarum gilt für heute:. Aber ob der DAX auch die Kraft für in nachhaltiges Überhandeln hat, ist mehr als fraglich. Er wird es bestimmt versuchen, aber wohl ohne Erfolg....





