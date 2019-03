DAX 30 (täglich): Abwärtssog (!) & Rezession (?)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2018´er Abwärtstrend wieder aktiv (!), Gap-Closing bei 11.309

wieder aktiv (!), bei 11.309 11.800 & 200-Tage-Linie erwiesen sich als massive Hürden

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

nahm derdiese Entwicklung letzte Woche schon vorweg?Am 19.03. wurde die immens wichtige´er Marke erfolglos getestet. Seither geht es stetig bergab. Am Freitag erfolgte sogar die Rückkehr in den 2018´erAmstehen die Zeichen auf eine anstehende Rezession.Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei langfristigen Papieren. Diese sogenannte „“, gilt gemein hin als Zeichen eines nahenden Konjunktureinbruchs.Die Rendite dreimonatiger Anleihen notierte erstmals seit dem Sommer 2007 wieder höher als bei zehnjährigen Staatspapiern. Der Spread Ende letzter Woche lag bei 2,46 zu 2,45 Prozent. Minimal aber durchaus einZu Beginn der Woche geht es nun zunächst wohl weiter bergab. Dasbei 11.309 lässt sich nicht vermeiden.Trotz allem hat die an dieser Stelle empfohlenegegriffen. Beiwurden die Verluste abgeschnitten beziehungsweise Gewinne gesichert.Zu Beginn der Woche bleibt nun abzuwarten, wie sich derpräsentiert. Er wird leicht positiv prognostiziert. Allerdings erfolgten die Umfragen vor dem Eintreten der inversen US-Zinsstrukturkurve.lassen sich aktuell keine Tendenzen ausloten. Sowohl der Trendfolgerals auch die kurzfristigezeigen sich neutral.Fakt ist, dieundist wieder etwas angestiegen. Davon zeugt der. Er steht aktuell beiPunkten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/