DAX 30 (täglich): 2019´er Kaufsignale schlagen zu Buche

derlegte gestern denzu.Angetrieben vom Plus der SAP-Aktie stieg der deutsche Leitindex im Schlusskurs aufPunkte. Intraday notierte er mitPunkten sogar auf einem neuen Jahreshoch.Der eingeschlagenewurde damit fortgesetzt. Das gestrigezeugt ebenfalls von einer Trendstärke.Dasöffnet sich auch heute weiter nach oben. Es tendiert aktuell beiPunkten.Von fundamentaler Seite her werden diepositiv prognostiziert. Im Zuge des weiterhin sich ziehenden-Prozesses sowie der Unsicherheiten imkönnte die zuletzt recht niedrige Volatilität (VDAX-NEW) wieder ansteigen.Alles in allem befindet sich der DAX aktuell weiter im nachhaltigen Aufwärtsmodus. Dieser positive Trend kann ihn nun bis zuZähler tragen.Diese Marke hatten wir schon des Öfteren als möglicheausgelotet.Die markttechnischenverhalten sich auch heute neutral. Dies spricht für eine Fortsetzung der intakten Aufwärtsbewegung des DAX 30.Auffällig bleibt dabei weiterhin das Zusammenspiel dermit dem Halten der unteren Aufwärtstrendlinie.undsignalisieren, dass die Stabilisierung durchaus in einen Anstieg gen 12.500 Punkte münden kann. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auchgehen.undkönnen nun recht entspannt nachgezogen werden. Dieschlagen weiter zu Buche.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/