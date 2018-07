Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der 200-Tage-Linie bleibt der prognostizierte Gradmesser

bleibt der prognostizierte Gradmesser Positives Momentum und neutrale Indikatoren (kfr. & lfr.)

Sehr geehrte Damen und Herren,... Das ist die heutigefür den Wochenauftakt und die nächsten Tage.– hier verläuft aktuell die lange so herbeigesehnte. Fürundwar diese Marke letzte Woche das Aufbruchssignal.Die Hoffnung auf ein Ende desstützte diese Entwicklung. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag beiIndexzählern deutlich darüber.Dieist „“. Die heutigenverheißen allerdings keine großen richtungsweisenden Meldungen.Diewird mit einem leichten Rückgang prognostiziert. Diewerden stabil vorhergesagt. Der Vorjahreswert beiwird wohl gehalten.Diezeugt von einer. Trotz des(Monatskerze) sind weder Kurz- noch Trendfolgeindikatoren überhitzt.Ein gutes Vorzeichen für das Halten derzum Beginn der neuen Handelswoche? Dynamik nein – Stabilität zumindest sehr wahrscheinlich.würde ein negativer Wochenauftakt die Gefahr eines „“ in sich bergen. Folgt der DAX 30 den schwachen US-Börsen, dann ist ein Test derschon gleich zu Beginn möglich.Am Freitag fand in denvor allem bei denstatt.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung . Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.