200-Tage-Linie ist gefallen

der deutsche Leitindex fiel im gestrigen Handel um -Dieist somit unterhandelt und fungiertDer starke Kursverfall im DAX 30, aber auch an den US-Börsen wurde durch den starkenDie Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen rentierte unterhalb der 2-jährigen US-Staatsanleihen. Die Schlussfolgerung war eineDiese war in den letzten Jahren und vor allem im Jahr 2007 einfür eine baldige. Hinzu kam dasim 2. Quartal und die andauernden Proteste in Hong Kong.Mit dem Bruch der 200-Tage-Linie ist das nächsteim DAX 30.Der heutige Tag wird zeigen, ob es nur eine Tagespanik war oder wir weiterhin Druck am Aktienmarkt haben. Die. Solange diese nicht wieder erobert wird hat dasNeben Trump-Tweets und Livebilder aus Hong Kong sind heute noch dieaus den USA wichtig. Nach dem gestrigen Tag, werden nun die US-Daten stark im Fokus stehen. Zumal der Konsument in den USA zuletzt sehr robust und konsumfreudig war. Sollten die US-Verbraucher die Konsumlaune verlieren und die Einzelhandelsumsätze enttäuschen, ist eine weitere Abwärtswelle nicht auszuschließen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/