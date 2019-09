Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

200-Tage-Linie & 12.000´er Marke überhandelt

12.500 der „next step“

wennheute zum vorletzten Mal vor den Pressevertretern spricht, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitereder Geldpolitik verkünden., die niedrige, dersowie der quasi unausweichlichesprechen klar für eine weiterhin expansive Notenbankpolitik.Dertendiert indes weiter in RichtungPunkte. Derpräsentiert sich positiv, dienähert sich nun dem überkauften Terrain.Von fundamentaler Seite werden heute neben demvor allem dieim Fokus stehen. Diezeigen sich auch in den USA weiterhin intakt.Diebleiben daher auch am heutigen Donnerstag der Kompass in diesem immer dichter werdenden Notenbanken- und Kapitalmarktdschungel. Dieliegt nun hinter uns. Die 12.000´er Marke ebenso. Die beiden Signalgeber haben auch nach mehreren Tests nachhaltig halten.Die charttechnischelässt sich von 12.500 bis 12.254 skalieren.Der deutsche Leitindex wird heute nochmals. Dasvom 01.08.2019 bei 12.129 wurde bereits letzte Woche geschlossen.Allerdings sollte man zwingend seinerbeziehungsweiseStrategie treu bleiben.Der berühmte und unerwartete „“ kann jederzeit um die Ecke fliegen und mitten unter uns landen. Aus welcher Richtung und in welcher Form auch immer... Denn auch aufseitens Mario Draghi in jegliche Richtung sollte man stets gefasst sein.





