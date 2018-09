DAX 30 (täglich): 12.125 im Test

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Langfristiger Aufwärtstrend erst wieder ab 12.125 zurückerobert

der deutsche Leitindex konnte sich im gestrigen Handel. Ein Plus von +0,19%.Die mit Spannung erwartetetund sorgte für keine großen Kursschwankungen im DAX 30. Das Anleihekaufprogramm wird am Jahresende beendet und die. Die EZB bleibt wachsam und ist jederzeit bereit zu reagieren sollten sich die wirtschaftlichen Umstände dramatisch verändern.Diesieht die EZB beim. Die Gefahren einer Eskalation sind aktuell in der Prognose nicht enthalten. Die Auswirkungen auf mögliche Investitionen/Vertrauen der Unternehmen sind nicht absehbar und das größte Risiko für die Eurozone.Die Gefahr aufgrund der. Diese seien in den Ländern mit einem hohen Haushaltsdefizit ein Problem aufgrund der Währungsverwerfung, aber nicht für die Eurozone. Sicherlich gibt es einige Unternehmen die von der Krise in den Emerging Markets mehr betroffen sind als andere, aber es ist keine Gefahr für die Wirtschaft in der Eurozone, so Draghi.Generell war die Rede sehr. Dies spiegelt auch im steigenden EUR/USD wieder.Nachdem wir gestern an der 12.125 abgeprallt sind, sollte heute einstattfinden. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Marke wäre sehr positiv.





