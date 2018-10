DAX 30 (täglich): 11.500 im Test

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2009´er Aufwärtstrend im Test & kurzfristiger Downside-Modus

Stringente Stopp-Loss-Disziplin stringent beibehalten

stringent beibehalten SKS aktiv

der deutsche Leitindex verlor am vergangen Freitag -0,13%. Der. Der Versuch einer Gegenbewegung scheiterte. Der DAX schloss in der nähe der Tagestiefs bei 11.523.Die heutige DAX Indikation liegt bei 11.500. In diesem Bereich konnte der DAX sich zuletzt immer wieder fangen. Sollte die Unterstützung bei 11.500 im heutigen Handel unterhandelt werden, geht es ein Etage tiefer. Das nächsteInwieweitden heutigen Handel beeinflusst bleibt abzuwarten. Deutschland befindet sich nicht nur in der Nationalmannschaft im Umbruch. Auch politisch scheint es eine deutliche Veränderung zu geben. Die Bayernwahl war ein deutliches Zeichen an die GroKo. Neben derbleibt dieweiter im Fokus.Des Weiteren erscheinen heute umfür den Monat September. Es wird mit einem Anstieg um 0,6% zum Vormonat erwartet. Sollte es hier zu einer Enttäuschung kommen, würde dies die aktuell fragile Marktlage erneut unter Druck setzen.Für den heutigen Handel ist esdass die. Technisch bleibt alles wie gehabt. Solange die SKS nicht negiert wird (Überhandeln der 11.800) sind weitere Abwärtsbewegungen möglich.Die Indikatoren bleiben