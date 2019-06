DAX 30 kratzt am Aufwärtstrend / US-Fed-Sitzung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gap-Closing & Test des Aufwärtstrends

& Fokus auf Fed-Zinssitzung (20:00 Uhr)

EZB-Präsidenthatte gestern sehr überraschend noch mehrfür die EU in Aussicht gestellt. US-Präsidentreagierte umgehend wortreich auf diese Ankündigung.Trotzdem bleibt die Wahrscheinlichkeit größer, dass erst im kommenden Juli an dergedreht werden wird. Nicht schon heute Abend (20:00 Uhr). Dies ist zwar bereits in den aktuellen Notierungen eingepreist, ein gewissesbirgt das aber trotzdem vor allem nach dem gestrigen Statement Draghis in sich.kratzt der deutsche Leitindex wieder am. Es fehlen allerdings noch ein paar Punkte zu wirklichen Rückkehr.verhalten sich die Indikatoren wie seit Beginn der Handelswoche neutral. Dieallerdings steht – trotz des gestrigen Anstieges – vor einem Kaufsignal.Es scheint, dass die Käuferseiteist. Viele warten die Tendenz an dernoch ab.Von fundamentaler Seite her werden neben demkeine richtungsweisenden Daten erwartet.Derscheint nun wieder auf dem Weg nach oben. Das) lebt nach wie vor.Allerdings ist einerst zurückerobert, wenn der Index nachhaltig in diesen eintauchen konnte....Das „“ (vgl. Analyse von gestern) wurde bereits aufgelöst. Der erste Schritt wurde damit getan. Zudem ist dasbei 12.344 als positives Signal zu werten. Dieses wurde am 06.05.2019 geöffnet und gestern wieder geschlossen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/