DAX 30: Yellen schweigt sich zu Gold - US- Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt

Das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole entpuppt sich förmlich als „Non-Event“. Fed- Oberhaupt Janet Yellen ließ keine richtungsweisenden Kommentare zur Geldpolitik verkünden. Anleger erhofften sich Hinweise auf eine Abschmelzung der Bilanz, welche im Jahr der Finanzkrise 2008 initiiert worden ist und heute als regelrechter Schönheitsfehler gilt.

EZB- Chef Mario Draghi äußerte sich ebenfalls sehr bedeckt. Aussagen zum Euro ließ er gänzlich vermissen. Draghi sehe weitere geldpolitische Unterstützung solange gerechtfertigt, bis das Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent „selbsttragend“ sei. Auf die fehlenden Aussagen reagierte die europäische Gemeinschaftswährung mit einem neuen Jahreshöchststand von knapp unter 1,2 US- Dollar. Doch ob der EU- Zentralbankchef einen starken Euro weiterhin konzediert, bleibt anzuzweifeln. Ein zu hohes Niveau des Eurokurses gilt als Belastungsfaktor für den Exportmarkt und ist ebenfalls nicht im Sinne der Inflationspolitik.

Gold floriert

Aufgrund des schwächelnden US- Dollars findet das gelbe Edelmetall zu seinem Glanz zurück. Der Broker IG taxiert eine Feinunze auf knapp 1.300 US- Dollar. Geopolitische Risiken zwischen den USA und Nordkorea stellen weiterhin nicht zu verkennende Unruheherde dar und dürften den Griff zum sicheren Hafen Gold auch in dieser Woche begünstigen.

US- Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt

Bestimmendes Thema dürfte nach dem Symposium in den Rocky Mountains die Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag werden. Einen ersten Appetizer liefern bereits am Mittwoch die ADP- Daten mit einer Prognose von 188k.