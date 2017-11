DAX 30: US- Notenbank Fed mit keinen Überraschungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wie erwartet belässt der US- Währungshüter FED die Zinsschrauben in ihren Schubladen. Nach Ansicht der Zentralbank habe der Arbeitsmarkt sowie Aufschwung, geschuldet durch verstärkte Investitionen an Fahrt aufgenommen. Auch die Wirbelstürme im Spätsommer, welche u.a. die Region Texas betrafen haben laut der FED keine negativen Einflüsse gehabt.Die Arbeitslosigkeit sank trotz schlecht ausfallender US- Arbeitsmarktdaten. Zeitpunktbezogene Signale für eine weitere Zinsanhebung gebe der Währungshüter zwar nicht, aber die Erwartung für den nächsten und somit dritten Zinsschritt liegt eindeutig auf der Dezember- Sitzung. Gespannt dürften Anleger heute auf die Verkündung der personellen Nachfolge Janet Yellens warten. Jerome Powell gilt Spekulationen zu Folge aktuell als Favorit.