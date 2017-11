DAX 30: Powell soll Nachfolge Yellens antreten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jerome Powell soll den Chefposten der amerikanischen Notenbank FED übernehmen. Dies teilte US- Präsident Trump am Donnerstagabend mit. Janet Yellen wird somit nach einer vierjährigen Amtszeit ihr Amt im Februar 2018 niederlegen müssen. Trump hätte Yellen eine weitere Amtszeit bescheren können, entschied sich aber dagegen. Powell ähnelt dem aktuellen Fed-Oberhaupt Yellen in Bezug auf ein Führen der Zinspolitik. Der allgemeine Tenor lässt erwarten, dass Powell „Step für Step“ die zinspolitische Weichenstellung Yellens lediglich weiterführen wird.



Der DAX zeigt sich zu Beginn des Handels äußerst freundlich gestimmt. Auf 13.476 Zähler taxiert der Broker IG den aktuellen Kurs was einem Kursplus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten ab 13:30 Uhr dürfte das Bild des Nachmittages im Deutschen Leitindex prägen.