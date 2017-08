DAX 30 im Klammergriff des Euros und Nordkorea-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Der deutsche Leitindex kann auch am Donnerstag keine nachhaltige Erholung verzeichnen und verweilt weiterhin unter 12.100 Zählern. Ein bröckelnder Eurokurs mit einem Stand von 1,18 US- Dollar bringt zu Handelsbeginn zwar erste Kaufimpulse, welche sich jedoch vermutlich als Eintagsfliege herausstellen werden. Zu groß ist die Sorge um eine Eskalation des Nordkorea- Konflikts. US- Präsident Trump und Diktator Kim Jong-un scheinen derweilen ihre Geschütze erst richtig aufzufahren. Während Trump das Reden als keine Lösung bezeichnet, kündigt Pjöngjang weitere Raketentests an. US- Verteidigungsminister Mattis fährt hingegen eine entgegensetzte Linie. Er beharre weiterhin auf eine diplomatische Lösung.

Frische Datensätze zu den EU-Inflationszahlen können dem DAX ebenfalls nicht stützen und hebeln die europäische Gemeinschaftswährung punktuell nach oben. Die Kernrate steigt im Vergleich zum Vorjahr (AUG) um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent an und befindet sich somit weiterhin deutlich hinter dem angestrebten Ziel der EZB von knapp unter 2 Prozent. Eine sich „selbsttragende“ Inflation bleibt bis heute lediglich Wunschdenken. Anleger dürften weiterhin geballt auf die kommende Notenbanksitzung am 07. September warten.

ADP- Daten bieten Steilvorlage für US- Arbeitsmarktdaten

Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zur Veränderung der US- Beschäftigung bieten mit einem Wert von 237.000 neuen Stellen eine Steilvorlage für die Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten am Freitag. Erwartet werden lediglich 180.000 neue Arbeitsplätze für den Monat August. Im Monat zuvor konnte noch ein Wert von 209.000 verzeichnet werden. Ein Blick sollte ebenfalls auf das Lohniveau von aktuell 2,5 Prozent geworfen werden. Die Arbeitslosenquote dürfte sich laut Erwartung weiterhin auf einem 16- Jahrestief mit 4,3 Prozent halten.