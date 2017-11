DAX 30: Jamaika- Aus vorerst abgehakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das deutsche Börsenbarometer kommt wieder in Fahrt. Die Enttäuschung über das Aus einer möglichen Jamaika- Koalition hält sich in Grenzen und wird aus Anlegerperspektive schnell und nur mit leichten Magenschmerzen schnell verdaut. Allein im heutigen Handel kann der DAX rund 1 Prozent bis auf 13.180 Zähler nach IG- Taxierung hinzugewinnen. Die europäische Gemeinschaftswährung mit einem Status Quo von 1,173 US- Dollar bietet ebenfalls Schützenhilfe für den DAX- Anleger. Einmal mehr erweisen sich politische Börsen als kurze Beine.