DAX 30: Fokus gilt geldpolitischen Hinweisen aus Jackson Hole in dieser Woche

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de



Schnäppchenjäger sind zu Beginn des Dienstagshandels auf der Pirsch und bescheren dem DAX ein Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortag zu Mittagstisch. Doch auch heute schwirren geopolitische Sorgen aus Nordkorea umher und dürften zu Nachmittag die Anlegerseele erneut belasten. Der bereits verkorkste Wochenstart ist eine Fortsetzung des Unsicherheitsgaranten Donald Trumps sowie eine Enttäuschung über die letzte geldpolitische Mitschrift der letzten Lagebeurteilung der Währungshüter FED und EZB. Während der Offenmarktschuss der US- Notenbank (FOMC) den "hawkishen" zinspolitischen Pfad auszusetzen vermag, mahnte die EZB auf das aktuell relativ hohe Niveau der europäischen Gemeinschaftswährung.





Doch Antworten über den zukünftigen geldpolitischen Fahrplan seitens der EZB dürften auch am Freitag in Jackson Hole verwehrt bleiben. Draghi sollte planmäßig auf die Auswirkungen der ultralockeren Zinspolitik eingehen, während Yellen bei ihrer womöglich letztmaligen Teilnahme in den Rocky Mountains über das Thema Finanzstabilität referiert.Dennoch könnte Mario Draghi als Katalysator fungieren, sollte dieser die aktuelle Inflationsproblematik in der Eurozone aufgreifen und entgegen der Erwartungen kein Ende des Anleihenkaufprogramms in Aussicht stellen. Die Verbraucherpreise lagen im Monat Juli mit 1,3 Prozent weit hinter der angestrebten Zielmarke von knapp unter 2 Prozent.