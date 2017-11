DAX 30: Ernüchterung zu Wochenbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auf rund 13.130 Zähler taxiert IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsstart. Der jüngste Griff zur Kasse könnte sich in der kommenden Woche fortsetzen und der ersten Börsenliga weiterhin einen Abstiegskampf kreieren. Die 13.000er Zählermarke gilt dabei durchaus als richtungsweisend. Ein Unterschreiten hätte psychologischen Negativcharakter und würde den Weg für tiefere Stände ebnen.

Die große Erwartungshaltung über Trumps Steuerreform könnte sich zudem als Belastungsfaktor herausstellen und die Euphorie schnell in eine Enttäuschung übergehen lassen. Anleger warten bis heute auf Fakten über ein Liefern der Steuerpläne.

Taten lässt Trump jedoch vor der Küste Nordkoreas sprechen. Die derzeitige Machtdemonstration durch die US Marine mit südkoreanischer Beteiligung gelte als Signal an Pjöngjang aber auch an die Verbündeten.