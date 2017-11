DAX 30: Anzeichen auf Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex könnte zur Wochenmitte zur Erholung ansetzen und die Verluste vom Vortag zumindest versuchen wettzumachen. Der DAX musste gestern rund 1 Prozent an Wert federn lassen und verpasste somit die Fortsetzung seiner jüngsten Rekordjagd. Die schwindelerregende Höhe gab Anlass für den Griff zu Gewinnmitnahmen, was für gesunde Rücksetzer auf dem Frankfurter Börsenparkett sorgte.Der Aufwärtstrend bleibt weiterhin in Takt und dürfte sich auch in den nächsten Tagen weiter fortsetzen. Ein Überpowern des Kurses gilt es allerdings zu vermeiden. Das Herbeireden von Kurseinbrüchen scheint nicht zu klappen. Diese Tatsache scheint Anlegern vermehrt einzuleuchten, was wiederum für Anschlusskäufe sorgen dürfte. Die Fülle der Veröffentlichung von Firmenbilanzen sorgte am Mittwoch ebenfalls zum Kauf von Wertpapieren. Eine taumelnde europäische Gemeinschaftswährung bei 1,159 US- Dollar hat ebenfalls Potential für weitere Niederschläge, was DAX 30 – exportierenden Unternehmen in die Karten spielen dürfte.