DAX 30: Anleger schielen in die Rocky Mountains nach Jackson Hole

Markteilnehmer wagen am heutigen Donnerstag bereits einen vorsichtigen Blick in den beschaulichen Ort nach Jackson Hole, an dem das jährliche Notenbanktreffen langsam an Fahrt aufnimmt. Bevor die Notenbank- Häuptlinge Draghi und Yellen am Freitag zu Wort kommen, dürften Spekulationen um geldpolitische Hinweise seitens Draghis erneut aufkochen. Der Markt erwartet eine klare Richtlinie über den zukünftigen Fahrplan der EZB spätestens im kommenden Herbst. Der Hahn der Geldschleusen durch das Anleihenkaufprogramm dürfte bald ein Ende finden. Attacken gegen das relativ hohe Niveau der europäischen Gemeinschaftswährung könnten morgen ebenfalls laut werden.

Das politische Gezänk in den USA ist Anlegern weiterhin ein Dorn im Auge, gilt am heutigen Tag jedoch nicht als Belastungsfaktor. Das deutsche Börsenbarometer kann im Vergleich zum Vortag ein halbes Prozent gut machen. Zum Nachmittag hin verweilt der DAX bei 12.216 Zählern und spiegelt somit die abwartende Haltung der Anleger vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wider.